ГАИ усилит контроль на столичных дорогах в предстоящие выходные

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные сотрудники столичной Госавтоинспекции примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В предстоящие выходные сотрудники столичной ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Повышенное внимание инспекторы уделят физическому состоянию всех участников дорожного движения, а также вождению без прав", - рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Помимо выявления нарушений милиционеры также нацелены на оказание помощи автолюбителям и пешеходам.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-