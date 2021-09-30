ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах Гродненской области

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гродненской области в пятницу и выходные дни будет работать в усиленном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С 1 по 3 октября Госавтоинспекция будет уделять особое внимание местным дорогам и населенным пунктам.

"Цель - профилактика дорожно-транспортных происшествий в сельской местности", - отметили в ГАИ.

Места несения службы будут приближены к увеселительным и развлекательным объектам. Будет осуществляться контроль за физическим состоянием водителей. Направлены наряды ГАИ и на выявление бесправников. Не останутся без внимания и пешеходы, которые должны в темное время суток передвигаться по дорогам с фликерами.-0-