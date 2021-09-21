ГАИ Витебской области 24 сентября напомнит пешеходам о важности использования фликеров

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 24 сентября пройдет Единый день безопасности дорожного движения "Позаботься о своей безопасности! Стань заметным на дороге!". Во время него инспекторы будут призывать использовать световозвращающие элементы и жилеты повышенной видимости пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ облисполкома.

"По статистике именно осенью и зимой возрастает количество ДТП с участием пешеходов. В первую очередь это связано с сокращением продолжительности светового дня и ухудшением погодных условий. Люди одеваются в одежду темных тонов и в сумерках, в тумане, во время дождя и ночью становятся практически незаметными для водителей. Пешеход и велосипедист во время движения в темноте становятся видимыми для автомобилиста в лучшем случае за 25-30 м. Световозвращающие элементы позволяют участникам движения "светиться" в ближнем свете фар на расстоянии 130-140 м, а при включении дальнего света дистанция увеличивается до 400 м", - отметили в Госавтоинспекции.

Важно правильно закрепить фликеры - они должны быть хорошо видны водителям, а не скрыты за сумкой или складками одежды. Лучше всего использовать повязки и браслеты, прикрепленные на руках и ногах пешехода со стороны проезжей части.-0-