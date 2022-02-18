ГАИ Витебской области начала профилактическую отработку трассы М3

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Витебской области 18-20 февраля проведет профилактическую отработку трассы М3 Минск - Витебск. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Главная цель мероприятия - предупреждение и пресечение нарушений скоростных режимов, правил обгона и перевозки пассажиров, управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права управления, непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Кроме того, сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение ПДД пешеходами.-0-