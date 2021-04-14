ГАИ Витебской области проведет серию обучающих игр для детей

14 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области на следующей неделе проведет обучающие игры для несовершеннолетних для предупреждения детского травматизма на дорогах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

УГАИ регулярно работает над предупреждением травматизма и гибели детей на дорогах. "При участии юных инспекторов движения области мы будем проводить профилактические обучающие игры для детей всех возрастов. В том числе пройдут они и в онлайн-формате. В них несовершеннолетние участники дорожного движения получат понятную и доступную информацию, как нужно вести себя на дорогах, какие ловушки поджидают маленьких пешеходов на проезжей части и во дворах", - отметил Александр Казючиц.

Например, нередко в жилой зоне на дворовой территории дети выходят или выбегают из-за ряда припаркованных авто и попадают под колеса движущегося транспорта. Или водитель, когда машина движется задним ходом, не всегда может заметить идущего ребенка из-за его низкого роста. Еще одной ловушкой для маленького пешехода могут стать нерегулируемые пешеходные переходы. Детей обучат золотому правилу - не начинать движения, пока все машины, следующие по этому участку дороги, не остановятся, чтобы пропустить ребенка. Об этих и других тонкостях в игровой форме сотрудники УГАИ расскажут детям, а также дадут им возможность интерактивно закрепить полученные знания. Самым активным участникам вручат памятные сувениры.

Это не первое профилактическое мероприятие, которое проводит ГАИ Витебской области. Как показала практика, самые эффективные и результативные уроки безопасности проходят в детских садах. Малыши быстро усваивают правила дорожного движения, вместе со специалистами УГАИ отправляясь в небольшое путешествие по прилегающей к учреждению образования местности, а в играх на безопасной территории показывают, что они запомнили.

"С начала года на дорогах Витебской области произошло 6 ДТП с участием несовершеннолетних. В них получили травмы 4 ребенка. Трое погибли: двое в ДТП в Докшицком районе и один попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Витебске. За январь - март этого года количество случаев детского травматизма не увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 2020 год в области произошло 36 ДТП с участием детей, 40 несовершеннолетних получили различные травмы", - рассказал Александр Казючиц.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть осторожными и думать о безопасности других. Взрослым пешеходам необходимо следить за детьми, подавать им правильный пример поведения на дорогах. Водителям важно быть предельно внимательными как на проезжей части, так и на придворовой территории и соблюдать скоростной режим. Также нужно всегда пристегивать детей в автомобиле и перевозить их в специальных креслах, а не на руках у родителей.-0-