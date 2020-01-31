Гастрономический фестиваль организуют в Беловежской пуще

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" 22 февраля организуют гастрономический фестиваль "Пущанский смак", сообщили корреспонденту БЕЛТА в нацпарке.

Местом притяжения станет поляна у входа в поместье Деда Мороза. Гостям представится возможность познакомиться с разнообразием пущанской кухни. Одним из самых ярких событий обещает стать конкурс среди предприятий общественного питания национального парка. Они представят свои команды поваров, которые посоревнуются в приготовлении блюд из дичи. Мясо будет готовиться на отрытом огне или гриле. Жюри оценит блюда по нескольким параметрам. Эксперты обратят внимание не только на вкус, но и на оформление.

Планируется, что лучшие повара Беловежской пущи проведут для гостей мастер-классы. Программа также предусматривает презентацию авторского блюда "Вкусная пуща", гастрономический базар. Желающие смогут принять участие и в мастер-классах по традиционным белорусским ремеслам.

"Фестиваль "Пущанский смак" продолжает традицию проведения мероприятий, направленных на сохранение гастрономического потенциала и культурного наследия кухни Беловежской пущи. Это создает условия для обмена опытом мастеров-кулинаров", - отметили в национальном парке.

Также 22 февраля в Беловежской пуще состоятся торжественные проводы Снегурочки и дочерей Деда Мороза.

Национальный парк в прошлом году посетили около 573,3 тыс. туристов (из них 85,1 тыс. иностранцев). Их число по сравнению с 2018-м увеличилось практически на 10%. В поместье Деда Мороза за минувший год встретили 122,4 тыс. белорусских и зарубежных гостей.-0-