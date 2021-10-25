Газификацию агрогородков завершили в Каменецком районе

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе (Брестская область) в этом году завершили газификацию агрогородков, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Каменецкого района газоснабжения Валентин Лобко.

В районе насчитывается 17 агрогородков. Долбизно стал последним из них, к которому построили подводящий газопровод. Его протяженность - 5,2 км. Этот газопровод проходит также через деревню Кунаховичи. На строительство было направлено почти Br520 тыс. К газопроводу можно подключить 70 домов в Долбизно и 20 в Кунаховичах. В частности, в агрогородке уже построили 44 газопровода-ввода и 29 внутридомовых систем газоснабжения. Жители 19 домов уже пользуются голубым топливом. В Кунаховичах построили шесть газопроводов-вводов. Там пока только в одном доме владельцы пользуются природным газом.

Затем газификация продолжится по указу №368. То есть для подвода голубого топлива уже непосредственно к домам создан кооператив. Областной бюджет покроет 70% суммы, остальные деньги вложат сельчане. "В этом году разрабатывается проект. В следующем его включат в перечень объектов, строящихся по указу №368. По нему будет построен распределительный газопровод и газопроводы-вводы по тем улицам, жители которых вошли в кооператив", - пояснил Валентин Лобко. Он добавил, что по этому же указу в 2022 году планируют построить распределительный газопровод с газопроводами-вводами и в агрогородке Новицковичи.

К слову, Долбизно находится на окраине района. До Каменца оттуда ехать примерно 45 км, до пункта пропуска "Песчатка" - около 10 км. До самой белорусско-польской границы напрямую буквально один километр.

Также в Каменецком районе в этом году по указу №368 построили два уличных газопровода с газопроводами-вводами в деревнях Каролин и Минковичи общей протяженностью 3,2 км. По госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" голубое топливо проведут в деревню Ратайчицы. К строительству газопровода длиной 3,5 км планируют приступить уже в ноябре.-0-