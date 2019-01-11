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Газоснабжение более 150 домов в Ошмянах прерывалось из-за ЧП на регуляторном пункте

Регионы 11.01.2019 | 12:43
Фото из архива
Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газоснабжение 37 многоквартирных и 116 одноквартирных домов в Ошмянах прерывалось из-за инцидента на газорегуляторном пункте, причина устанавливается. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпромнадзоре.

"В Ошмянах 11 января в 1.15, согласно показаниям телеметрии, произошло понижение выходного давления из промежуточного газорегуляторного пункта (ПГРП) №3 в районе ул.Строителей. В результате было приостановлено газоснабжение 37 многоквартирных и 116 одноквартирных жилых домов. По состоянию на 9.10 газоснабжение восстановлено. Пострадавших нет", - проинформировали в Госпромнадзоре.

Предполагаемые причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. Участие в специальном расследовании инцидента примет государственный инспектор Гродненского областного управления Госпромнадзора.

Эксплуатацию ПГРП №3 осуществляет Ошмянский район газоснабжения ПУ "Сморгоньгаз" УП "Гроднооблгаз".-0-

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Теги
авария, газ, Ошмяны
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