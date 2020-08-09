Геннадий Соловей: отдаю голос за реализацию намеченных планов

Геннадий Соловей во время голосования

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отдал свой голос за реализацию намеченных планов и перспектив. Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке после голосования, передает корреспондент БЕЛТА. "Сегодня очень важный день. У каждого из нас есть возможность прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Я голосую за исполнение наших с вами планов. Например, в этом году завершить строительство и открыть, как и планировали, две школы, отделение туббольницы, другие объекты в социальной сфере. Мой голос - за перспективы. Ближайшая и одна из главных - достойно завершить уборочную кампанию", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что намечено многое и на следующие годы: "Эти планы нацелены на улучшение благосостояния людей". По словам главы региона, в области будет продолжено благоустройство населенных пунктов, наведение порядка на земле, расширение сферы производственной деятельности. "Также я голосую за создание счастливых семей, рождение здоровых детей, за порядок и мир в наших домах и на улицах, за спокойствие в нашей стране", - заключил Геннадий Соловей. На избирательном участке губернатор поздравил впервые голосующих. Среди них - уже второкурсница Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Александра Рынейская. "Здесь на участке хорошая организация. Приятно, что о первом моем голосовании будет напоминать подаренная книга. А свой выбор я сделала в пользу процветания страны, чтобы она становилась лучше и лучше", - поделилась студентка. В целом же на участке №20 - 1,5 тыс. избирателей, 747 из них проголосовали досрочно. Всего в Гомельской области образовано 997 участков, 38 из которых размещены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.-0- Фото Сергея Холодилина Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!