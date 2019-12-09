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09 декабря 2019, 10:28

География "Белкард": один из лидеров в СНГ выходит и на заокеанские рынки

Директор ОАО "Белкард" Андрей Яночкин
Директор ОАО "Белкард" Андрей Яночкин
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Локомотивы, тракторы, грузовики и автобусы – говорят, если выйти на перекресток в любом городе СНГ, то обязательно в поле зрения попадет автомобиль или другой движущийся транспорт с карданом или шарниром гродненского производства.

Сегодня ОАО "Белкард" – предприятие с мировым именем, надежный партнер и поставщик автокомпонентов для десятков отечественных и зарубежных производителей техники. На достигнутом в Гродно не останавливаются: производство постоянно модернизируется, осваиваются новые виды продукции, расширяется, в том числе и за океан, география поставок.

"Конечно, "Белкард" – это синоним надежности и качества, точности исполнения договорных обязательств. За этим стоит многолетний кропотливый труд всего коллектива. В спорте говорят, что занять место на пьедестале не просто, но куда сложнее его удержать. Так и у нас: чтобы быть востребованным на рынке автокомпонентов и запчастей, необходимо постоянно совершенствоваться во всех направлениях. Сейчас уже мы с уверенностью говорим о том, что выпускаем продукцию европейского качества, с которой успешно конкурируем с ведущими мировыми производителями. Широчайшая география поставок это подтверждает", – отмечает директор ОАО "Белкард" Андрей Яночкин.

Номенклатура изделий предприятия превышает тысячу наименований: карданные валы, передачи, шарниры, крестовины, рулевые тяги, амортизаторы, тормозные камеры и многое другое. На основании долгосрочных договоров продукция компании поставляется на сборочные конвейеры автомобильных заводов ПАО "КамАЗ", ПАО "ГАЗ", АО "АЗ "УРАЛ", ОАО "МАЗ", ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "МЗКТ", ПО "АвтоКрАЗ" и других. Используется продукция ОАО "Белкард" в автобусах таких производителей, как ООО "ПАЗ" и "ЛиАЗ", в тракторах ОАО "МТЗ", АО "ПТЗ", ООО "ЧТЗ-УралТРАК", АО "ХТЗ", сельскохозяйственной технике "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Лидсельмаш", "КЗ "Ростсельмаш", технике различного назначения производства ОАО "Амкодор", ПАО "АМЗ", АО "БАЗ". Одним из партнеров Гродненского производителя являются и Российские железные дороги: ОАО "Белкард" выпускает комплектующие для пассажирских вагонов и локомотивов.

"Важно, что спрос на нашу продукцию увеличивается. В 2019 году темпы роста объема производства составили более 102%. Отмечаем и увеличение экспорта в валюте контрактов. Все это стимулирует на дальнейшее развитие и совершенствование. Мы не просто наращиваем производство, чтобы удовлетворить запросы партнеров. Все делается для того, чтобы предложить им еще более качественную и конкурентоспособную по цене продукцию", – рассказывает Андрей Яночкин.

На заводе разработали программу технического перевооружения. На производстве используется оборудование от ведущих мировых производителей. Автоматизация процессов позволяет снизить затраты на производство, повысить качество продукции, исключить человеческий фактор. Зачастую вместо 5–6 станков все операции выполняются на одном рабочем месте станком с ЧПУ.

Оператор станка с ЧПУ Денис Качук и наладчик Анатолий Комар
Оператор станка с ЧПУ Денис Качук и наладчик Анатолий Комар

Новое оборудование закупается и в рамках реализации крупного инновационного проекта, направленного на совершенствование производства автокомпонентов для легковых автомобилей и коммерческого один из лидеров в СНГ выходит и на заокеанские рынки транспорта. Из инновационного фонда области на эти цели направлено около $2млн.

На предприятии внедряется производственная система ТРS. Это целый комплекс методов, направленных на бездефектное, качественное и своевременное производство продукции. Система качества предприятия сертифицирована на соответствие международных стандартов ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016.

Балансировщик Александр Куделко
Балансировщик Александр Куделко

Впрочем, следуя мировым трендам, на ОАО "Белкард" используют свой опыт и наработки. Причем ряд технологий, разработанных в Гродно, по мировым меркам – эксклюзив.

Среди них, например, изготовление крестовины из стали 60 ПП. По новой технологии закалка крестовины на специальных установках вместо суток занимает буквально 2–3 минуты. При этом прочность изделия возрастает на 20%.

Сейчас предприятие прорабатывает контракт на поставку более чем 600 тыс. таких крестовин в адрес заказчика из США.

Новое направление вполне может стать постоянным. Тем более что ОАО "Белкард" прошло аудит известного американского производителя сельхозтехники John Deere в качестве поставщика комплектующих.

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно увеличивается. На ОАО "Белкард" организовано новое производство фланцев для коробок передач, раздаточных мостов, других компонентов трансмиссии, востребованных у предприятий партнеров. Прорабатываются и другие перспективные направления. В частности, завод из Гродно может стать поставщиком локализованных автокомпонентов для сборочных производств легковых авто в Беларуси. Ведутся работы по испытанию, сертификации продукции для автопроизводителей из Кореи и Германии, чьи сборочные мощности находятся на территории России.

"Устойчивое положение на рынке, планомерное развитие предприятия важны и в социальном плане. Сегодня ОАО "Белкард" загружено на полную мощность, работники получают достойную заработную плату и гарантированный социальный пакет, что позволяет и им, и их семьям с уверенностью смотреть в будущее", – подчеркивает директор.

ОАО "Белкард" приглашает стать частью команды профессионалов!

Горячие вакансии:

— токарь,

— фрезеровщик,

— слесарь механосборочных работ,

— оператор станков с программным управлением,

— штамповщик.

Требуются профессионалы по специальностям "механическая обработка на станках и линиях", "металлорежущие станки и инструменты", "автоматизация технологических процессов и производств", "технология машиностроения".

Средняя зарплата в октябре на предприятии превысила Br935.

Сергей ГАВРИЦКИЙ, газета "7 Дней"

Фото Леонида ЩЕГЛОВА

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Гродно предприятие технологии
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