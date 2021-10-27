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27 октября 2021, 17:06

Герасимов по итогам прямой телефонной линии отметил необходимость взаимоприемлемых решений

Фото из архива
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов сегодня провел прямую телефонную линию с жителями Дзержинского района. За полтора часа к главе контрольного ведомства обратились 26 человек, причем не только жители этого района, но и других регионов страны и Минска, сообщили БЕЛТА в КГК.

Вопросы были различные по тематике и масштабу озвученных проблем: от переиздания телефонной книги, вырубки деревьев на деревенском кладбище до организации кружковой работы для учащихся младших классов и строительства школы.

"Мелкие житейские проблемы, волнующие людей, следует оперативно решать на уровне местных организаций и госорганов. Если такие обращения поступают неоднократно, то это нужно расценивать как тревожный сигнал для районной вертикали: значит, просьбы людей игнорируются или заявители не получают исчерпывающих ответов, - считает Василий Герасимов. - Главным приоритетом должна быть выработка взаимоприемлемых вариантов решения вопроса, которые устраивают заявителей и не влекут нарушения законодательства".

Большинство озвученных в ходе прямой телефонной линии вопросов касалось работы жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог и инфраструктуры.

Так, житель Дзержинска высказал претензии к качеству проведения капитального ремонта жилого дома. По мнению главы контрольного ведомства, необходимы комиссионное обследование, профессиональная оценка качества работ и, если высказанные претензии обоснованные, исправление допущенных недостатков.

Из деревни Дворище поступил сигнал по поводу состояния ул.Лесной: в дождливые дни ее заливает так, что невозможно ни проехать ни пройти, а ведь здесь идет индивидуальное жилищное строительство. У жителей Фаниполя другая проблема - при расширении ул.Зеленой возможен демонтаж дорогостоящих коммуникаций. Люди считают целесообразным изменить проект, чтобы избежать ненужных, по их мнению, затрат и неудобств для проживающих в домах вдоль реконструируемого участка улицы. "Надо разобраться в этих ситуациях с выездом на место и дать людям четкий, конкретный ответ", - поручил Василий Герасимов представителю Дзержинского райисполкома.

На качество воды пожаловалась жительница деревни Логовище. Как выяснилось, проблема кроется не в станции обезжелезивания, а в изношенных сетях. После проведения обследования системы водоснабжения будет принято решение либо о ремонте сетей, либо об их замене.

С вопросом о перспективе и сроках строительства средней школы обратился к руководителю контрольного ведомства житель Фаниполя. Ему пояснили, что требовалось получить согласие главы государства на выделение площадки под новое учреждение образования, поскольку оно будет размещаться на пахотных землях. В планах - строительство школы на 1068 мест, что почти вдвое больше, чем предусматривалось предыдущим проектом.

Житель Минска поделился тревогой по поводу подорожания продуктов питания. Председатель Комитета госконтроля заверил, что проводится постоянный мониторинг ситуации на потребительском рынке. "Есть и объективные предпосылки для роста цен, и нарушения со стороны организаций торговли, которые мы выявляем и пресекаем", - сказал Василий Герасимов. Он отметил, что Комитет госконтроля выработал предложения по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары и направил их в Совет Министров.

На прямую телефонную линию также поступили вопросы о деятельности института общественных инспекторов, предложения о внесении изменений в законодательство о коррупции.-0-

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