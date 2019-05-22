Гигантские граффити и арт-галереи. Euronews снял ролик про минскую ул. Октябрьскую

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улица Октябрьская с ее арт-галереями, барами, творческими студиями - едва ли не самый модный район Минска и, пожалуй, одно из самых необычных мест в белорусской столице. Об этом в одном из своих сюжетов рассказал телеканал Euronews .

Гигантские граффити на Октябрьской уже стали отдельной достопримечательностью Минска. Со стен домов на вас смотрят белорусский гусляр, Ван Гог, Фрида Кало и многие другие яркие и узнаваемые персонажи. Но еще несколько лет назад это была ничем не примечательная улица, такая промышленная зона Минска. Однако благодаря молодым художникам и дизайнерам это место радикальным образом преобразилось, стало центром притяжения творческой молодежи, говорится в сюжете.

Именно сюда нередко приходит за вдохновением молодой, но уже достаточно известный дизайнер Апти Эзиев. "Эта улица стала самой яркой на территории Минска. Благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения. Люди, которые приезжают сюда из других городов, ловят такой кайф, что, мне кажется, потом не хотят возвращаться к себе", - сказал он.

Граффити на Октябрьской создавались несколько лет подряд мастерами из Беларуси и Бразилии в рамках фестиваля Vulica Brasil. Впечатляющие работы положили начало развитию квартала, отмечает Euronews.-0-