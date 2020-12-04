Гигантский самовар поставили на новогодней ярмарке в Бресте

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на новогодней ярмарке установили огромный самовар. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня на улице Гоголя установили самый большой самовар в Беларуси. Его объема - 380 литров - хватит для 1,5 тыс. человек. Вода в нем остывает очень медленно - 2 градуса в час после закипания. Уверен, посетители новогодних ярмарок с удовольствием согреются горячим чаем из самовара-великана", - сказал Александр Рогачук.

Ярмарка на ул.Гоголя открылась в первый день зимы. Она будет работать с 10.00 до 19.00 вплоть до 31 декабря. Покупателям предлагают большой выбор тематических сувениров, подарочных наборов, карнавальных костюмов, искусственных елей, новогодних игрушек и других аксессуаров.

Еще одна ярмарка в Бресте организована с 4 декабря по 19 января на площади Ленина и прилегающей к ней улице Пушкинской.-0-