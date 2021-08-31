Гигин: роль предпринимательства в обществе - одна из основных тем регионального форума "Беларусь адзіная"

31 августа, Новополоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На региональном форуме "Беларусь адзіная", который прошел в Новополоцке, в формате живого диалога обсудили роли партий, молодежную политику, и новым аспектом, отличным от других подобных форумов, обрисовалась тема роли предпринимательства и участия его представителей в жизни страны. Об этом журналистам по итогам форума сообщил декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук доцент Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новый аспект - роль предпринимателей на Витебщине, их активное вовлечение в жизнь как страны, так и региона. Яркая и насыщенная дискуссия была по молодежной повестке. В других областях тоже были свои акценты: конституционное строительство, интеграционные вопросы, развитие политической системы, но здесь какие-то моменты обсуждались по-новому, и это важно. Беларусь единая, но она многообразная. И в этом многообразии наша сила", - подчеркнул Вадим Гигин.

"Проезжая по регионам, мы видим, что Год народного единства - это не просто фраза, не просто слоган, а то, что наполняется гражданским пониманием", - подчеркнул политолог.

По его словам, опыт проведения региональных форумов может вылиться в информационный проект, а его форму выберут позже. "Люди этого просят, и такое нужно сделать. А в какой форме - мы еще подумаем, посоветуемся", - отметил Вадим Гигин.

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