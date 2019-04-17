Гималайский медвежонок растет в гродненском зоопарке

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском зоопарке в этом году впервые появился приплод от гималайских медведей, сообщили БЕЛТА в зоопарке.

Малыш у пары гималайских медведей Тома и Пенелопы родился еще 19 января. О пополнении сотрудники зоопарка узнали по характерному писку, который издают медвежата, призывая мать. "Рассмотреть в темной берлоге малыша весом менее 500 г не удавалось довольно долго. Медведица его всячески оберегала и не позволяла заглянуть внутрь своего убежища", - рассказывают в зоопарке. Сделать первое фото медвежонка удалось лишь в конце января, а хорошо рассмотреть - в феврале.

Сейчас малышу почти три месяца. Он очень любознательный, активный и с удовольствием пробует мамину еду. К слову, любимое лакомство его родителей - перловая каша с яблочным повидлом.

На улице медвежонок пока не был, Пенелопа знакомит его с миром постепенно. В зоопарке ожидают, что с наступлением тепла мама разрешит выйти малышу в просторный вольер и с ним смогут познакомиться посетители зоопарка.

Гималайские медведи приехали в Гродно из нижегородского зоопарка "Швейцария" в 2011 году. Свои имена получили в честь актеров Тома Круза и Пенелопы Крус.-0-