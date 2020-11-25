Гирлянды в 2,5 км, светящийся тоннель, катки - Витебск готовится к Новому году

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске готовятся к новогодним праздникам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Недавно приступили к установке главной елки области. Ее наполнят порядка 300 зеленых деревьев. Затем пушистую красавицу украсят гирляндами в 2,5 км с тысячами лампочек, светящимися снежинками и звездочками. Праздничное оформление площади планируют дополнить яркими конструкциями, среди них большой елочный шар и светящийся тоннель. В последние годы они становятся популярными местами для фото горожан.

При наступлении минусовой температуры зальют четыре крупных катка с пунктами проката коньков. Традиционно две площадки для катания появятся на площади Победы, одна возле Летнего амфитеатра, а также в центральном спорткомплексе.

Планируется залить хоккейные коробки возле школ города.-0-