ГКНТ поздравил воспитанников Витебского кадетского училища с наступающими праздниками

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил Витебское кадетское училище, чтобы поздравить его воспитанников с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

В поселке Лужесно уже ждали гостей. В актовом зале, где проходила торжественная встреча, выстроились отличники учебы и кадеты, которые достигли значимых результатов в общественной и спортивной жизни учебного заведения. Лучшие воспитанники получили специализированную литературу, ценные подарки и благодарности от Александра Шумилина. Отдельно председатель ГКНТ поблагодарил преподавателей училища за подготовку будущих защитников Отечества и передал им сертификат на приобретение спортивного инвентаря и компьютерной техники.

"Новогодние праздники - всегда яркие и запоминающиеся. Это радостное событие, которое одинаково ждут и взрослые, и дети. В кругу семьи и близких нам людей мы встречаем Новый год под бой курантов, строим планы на будущее, желаем счастья, здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний. Пусть и у вас в Новом году исполнятся самые сокровенные желания", - сказал Александр Шумилин.

Он отметил, что в нашей стране созданы все условия для самореализации творческой молодежи, а поддержка талантливых молодых людей является государственным приоритетом.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-

Фото пресс-службы ГКНТ