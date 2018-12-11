Главная городская елка Гомеля зажжет сегодня огни

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главная городская елка Гомеля, установленная на площади Ленина, зажжет сегодня огни. На яркое мероприятие детей и взрослых приглашают к 18.00, сообщили БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.
Организаторы обещают веселые развлечения, массовые игры, хороводы вокруг новогодней красавицы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в программе - конкурсы и выступления лучших артистов областного центра.
На сцене развернется увлекательное сказочное представление, участниками которого станут сказочные герои - богатырь и его конь Юлий, Василиса Прекрасная, а также главные символы уходящего года - Собака и наступающего - Свинья. Самые эрудированные юные зрители испытают свои силы в новогодних загадках.
На площади будет работать и праздничная торговля, посетителям предложат различные лакомства и горячие напитки.
"От того, сколько улыбок засияет на лицах всех пришедших на праздник, и будет зависеть, удастся ли Деду Морозу зажечь волшебные огни на новогодней елочке и подарить всем жителям Гомеля и его гостям веру в настоящие чудеса, в исполнение в новом году самых сокровенных желаний", - отметили организаторы праздника.-0-
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