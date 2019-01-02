Главная новогодняя ель Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рейтинге новогодних елок стран СНГ, который составило аналитическое агентство "ТурСтат", главная елка Беларуси на Октябрьской площади в

Минске в нынешние новогодние праздники вошла в топ-5 по высоте, сообщает БЕЛТА.

Минская зеленая красавица высотой 35 м оказалась в пятерке самых высоких новогодних деревьев столиц СНГ. Такой же отметки достигает главная елка Узбекистана на проспекте Мустакиллик возле Дворца творчества молодежи в Ташкенте.

Возглавила топ праздничная 38-метровая ель на площади перед культурно-развлекательным центром Аlem в Ашхабаде (Туркменистан), на втором месте - 37-метровая главная елка Азербайджана на площади Азадлыг (Свобода) в Баку, такая же по высоте и главная елка Армении - на площади Республики в Ереване.-0-