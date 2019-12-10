Главная новогодняя елка Бреста будет на 2 м выше предыдущих

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте работники коммунальной службы приступили к монтажу главной новогодней елки областного центра. Такая информация опубликована на официальном сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Эта ель, в отличие от прошлогодней, будет на 2 м выше. Второе отличие - она спасет от вырубки полторы сотни натуральных молодых елочек. Монтаж начался сегодня и продлится три дня. Сначала установят первый ярус елки. Затем будут уложены бетонные блоки, которые обеспечат устойчивость конструкции. Внутри по кругу будут уложены 24 фундаментных блока общим весом около 24 т. Общая высота елки - 24 м", - сообщили в горисполкоме.

Торжественное открытие главной елки Бреста состоится 21 декабря.

Предпочтение искусственной ели отдает немало брестчан, торговые сети готовы удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей. Все же многие жители города в преддверии Рождества и Нового года устанавливают у себя дома живую елку или сосну. По решению горисполкома в Бресте организуют 16 елочных базаров. Они будут работать с 20 по 31 декабря. Продажей новогодних деревьев будут заниматься государственные, коммунальные и частные предприятия.-0-