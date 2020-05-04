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04 мая 2020, 21:44

Главный акушер-гинеколог Минска рассказала алгоритм наблюдения за беременными в условиях COVID-19

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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный внештатный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Оксана Коротких во время первого онлайн-стрима о женском здоровье рассказала алгоритм наблюдения за беременными в условиях COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Все женские консультации сейчас работают в режиме телефонной связи. Однако встать на учет по беременности дистанционно нельзя, поскольку женщину перед этим должен осмотреть врач. Беременной стоит позвонить в консультацию и записаться на прием, лучше в первой половине дня.

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