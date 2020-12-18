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18 декабря 2020, 20:30

Главный бренд ОАО "Беловежский"

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Хорошей дороги, счастливого пути!
Всякий гриб знает свой срок

Это не просто сельскохозяйственное предприятие Каменецкого района, ОАО "Беловежский" – один из крупнейших агропромышленных комплексов Беларуси. В его структуре шесть подразделений: свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, мясокомбинат и четыре животноводческих отделения – "Минковичи", "Каролин", "Новоселки" и "Рясна", которые включают в себя 11 молочно-товарных ферм.

Роботы в деле

ОАО "Беловежский" – многопрофильное предприятие с замкнутым циклом производства. Сырье, выращенное на землях хозяйства, после переработки на собственном комбикормовом заводе поступает в виде кормов на фермы, где содержится почти 6,6 тыс. голов КРС, в том числе 5,5 тыс. дойного стада, а также на свинокомплекс, где выращивается 118 тыс. голов свиней.

Молоко предприятие сдает на молочный комбинат, а товарный скот отправляет на свой мясокомбинат, где производятся колбасные и мясные изделия, которые известны под брендом "Бел-Морис".

Каждое из подразделений сельхозпредприятия без преувеличения можно назвать стратегически важным объектом.

Один из них – новый молочно-товарный комплекс на 1000 голов в деревне Минковичи, строительство которого начато в 2019 году.

– Главная особенность нового комплекса в том, что операторов машинного доения здесь полностью заменили роботы.

Обслуживает роботизированную "карусель" только один человек, – отмечает начальник цеха животноводства отделения "Минковичи" Вероника Климович. – В контакте с установкой четыре робота: два первых подготавливают корову к дойке, остальные отвечают за процесс доения. В программе содержатся данные за семь дней по объему молока от каждой коровы, поэтому система будет отправлять животное на следующий круг до тех пор, пока не надоит ожидаемый результат. Пятый робот на выходе обрабатывает вымя после доения.

К слову, ОАО "Беловежский" – первое в стране сельхозпредприятие, где работает подобная установка. Во всем мире их насчитываются единицы. Надо сказать, что для хозяйства это не первый амбициозный проект. Несколько лет назад в отделении "Каролин" построили современную ферму с установкой "карусель". Правда, там еще работают операторы машинного доения, но надои значительно выросли, да и молоко стали получать исключительно класса "экстра".

Комплекс в Минковичах рассчитан на 760 голов дойного стада и уже заполнен более чем наполовину.

– Выбирали лучших буренок с других ферм: отбирали по вымени, экстерьеру. Поступали коровы с удоем в 19–20 литров, а сегодня их результат – 22 – 24 литра. Роботы лучше раздаивают животное, здесь полностью исключается человеческий фактор, – уверена Вероника Климович.

Среди технологических новинок – робот-подталкиватель кормов, который выполняет свою функцию каждые три часа. Используется дельта-скреперная система навозоудаления. Управлять молочным стадом помогают автоматические селекционные ворота, которые направляют корову из общей группы при выходе животных из доильного зала в нужную сторону.

Всего новый комплекс обслуживает около 30 человек. Есть в штате отделения "Минковичи" свой специалист по племучету, селекционер, ветврач с помощниками и даже врач-гинеколог.

Свои корма

Одно из важнейших мест в производственной цепочке занимает комбикормовый завод в деревне Оберовщина. Суточная мощность подразделения – 400 тонн, что позволяет на 100% обеспечивать ОАО "Беловежский" собственными, а главное – качественными кормами.

– Модернизация основного производства началась восемь лет назад. Первой запустили новую линию рассыпного корма, производительностью 20 тонн в час. В 2017-м запущена в эксплуатацию линия гранулирования комбикормов с той же мощность – 20 тонн в час. Построили новый склад готовой продукции с расчетом на 500 тонн, установили современные емкости для хранения зерна, – рассказывает начальник комбикормового завода Владимир Кречко, работающий в хозяйстве больше 26 лет. – Все это позволяет нам выпускать качественные комбинированные корма всех необходимых животноводству марок под полную потребность.

В начале этого года завершилось строительство нового административно-бытового корпуса с лабораторией, отвечающее всем современным требованиям. На первом этаже обустроены раздевалки, душевые, комнаты для обеспыливания и просушки спецодежды, на втором – кабинеты администрации и просторный конференц-зал.

– Наличие собственной лаборатории, укомплектованной всем необходимым оборудованием, позволяет производить входящий контроль сырья, а на выходе – качества готовой продукции, – отмечает начальник. – Сегодня можно смело говорить, что наш завод отвечает самым высоким требованиям комбикормового производства.

Знают все!

Натуральная и по-домашнему вкусная – именно так в трех словах можно охарактеризовать продукцию, выпускаемую мясокомбинатом ОАО "Беловежский". Ассортимент мясных и колбасных изделий под брендом "Бел-Морис" – разнообразный и составляет порядка 150 наименований. Это вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые и копченые колбасы, ливерные, кровяные, зельцы и мясные изделия, целый ряд разнообразных полуфабрикатов.

– Ассортимент стараемся постоянно обновлять. Наибольший упор делаем на запеченные виды продукции, которые по своему вкусу напоминают домашние колбасы, приготовленные нашими бабушками в печи, – рассказывает начальник мясокомбината Святослав Пиво. – В числе новинок – колбаса беловежская "Запеченная", закуска "Домашняя" из свинины, колбасы "Домашка" говяжья и свиная, "Дымлянка", "Вясковая". В производстве используем исключительно натуральное мясо и специи, без единой добавки.

Продукция "Бел-Морис" ориентирована на самую разную покупательскую способность: любой человек, зайдя в магазин, может выбрать из беловежских изделий что-нибудь себе по вкусу. Настоящим украшением праздничного стола станет оригинальный деликатесный продукт из свиных ушей и языка – своеобразная визитная карточка ОАО "Беловежский". Фирменный продукт не раз награждался дипломами на многих выставках и конкурсах, в том числе международных. Самое главное – он из года в год получает самые высокие оценки и отзывы покупателей.

– Постоянный рост объемов реализации – лучшее свидетельство высокого качества нашей мясной продукции. В смену производим около 20 тонн изделий. На склад не работаем. Современное оборудование и штат квалифицированных сотрудников позволяют принимать заявки от заказчиков "сегодня – на завтра", – говорит Святослав Пиво. – Активно развиваем фирменную торговую сеть, насчитывающую более 25 магазинов. Сегодня мясные деликатесы "Бел-Морис" можно купить во всех областях Беларуси, в том числе в Минске.

ОАО "Беловежский" является обладателем дипломов и наград многих выставок и конкурсов. В копилке одни из наиболее престижных – премии правительства и Брестского обл­исполкома в области качества.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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АПК Брестская область продукты питания сельское хозяйство
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