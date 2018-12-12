Главный российский Дед Мороз передал волшебный посох в Могилевскую область

12 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дед Мороз из Климовичей Сергей Буленков стал победителем одной из основных конкурсных программ ХII Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек, который проходил 6-10 декабря в российском Ханты-Мансийске. Дед Мороз из Великого Устюга вручил ему главный символ - волшебный посох, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы Олег Хмельков.

"В состязании новогодних волшебников и их помощниц приняла участие 21 команда из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, - рассказал Олег Хмельков. - Мы хоть и были новичками, но выдержали жесткую конкуренцию и достойно представили Беларусь. Наши Дед Мороз и Снегурочка были задействованы в торжественном открытии съезда, в игровой программе "Ай да Валенки". А кульминацией мероприятия стала конкурсно-игровая программа в Долине ручьев, где в непростой конкурентной борьбе климовчанин выиграл главный символ Дедушек - волшебных посох, который, как подсказали опытные участники конкурса, исполняет не только желания детей, но и самого Деда Мороза".

Необычный, тонкой ручной работы резной деревянный посох сейчас находится в Климовичах. Он будет задействован в главных новогодних мероприятиях города и района. "Поэтому посмотреть на него, прикоснуться к главному символу Деда Мороза и загадать желание сможет каждый желающий", - отметил Олег Хмельков.

На съезде было представлено более 30 конкурсных программ, которые оценивало представительное жюри. В его составе, кроме заслуженных деятелей культуры России, были обычные дети - местные школьники, мнение которых стало определяющим при подведении итогов конкурсов. Лучшим Дедом Морозом стал Анатолий Лупашко из Сургута, а лучшей Снегурочкой - Маргарита Асанова из Оренбурга (Россия). А вот китайский Дедушка Юань Цюань был удостоен специального диплома "За дружбу народов".

Творческая делегация Могилевской области во время пребывания в Ханты-Мансийске познакомилась с самобытной культурой коренных народов автономного округа Югры, обменялась опытом по организации культурно-просветительской деятельности и народного творчества, организационно-методического обеспечения, информационного и аналитического сопровождения культурно-досуговой сферы.-0-