Главный санврач Могилева и Могилевского района: около 60% выявленных случаев COVID-19 вызваны омикроном

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 60% зарегистрированных случаев COVID-19 в Могилеве и Могилевском районе приходится на омикрон-штамм. Об этом сообщил главный санитарный врач Могилева и Могилевского района Вячеслав Гурский, передает БЕЛТА.

"На сегодня отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Уже имеется около 40% заболевших от осеннего пика. Штамм омикрон заместил другие вариации: около 60% заболевших приходится на этот штамм вируса", - отметил он.

По словам главного санитарного врача, омикрон более заразен. "Коэффициент заразности дельта-штамма был таким, что один человек мог заразить в среднем до трех других, у омикрона этот показатель составляет 8-12 человек. Течение заболевания при новом штамме легче. За счет того, что заражается большое количество людей, учреждения здравоохранения получают серьезную нагрузку", - подчеркнул он.

По словам Вячеслава Гурского, пик заболеваемости омикрон-штаммом в Могилеве может наступить в ближайшие несколько недель.

Меры профилактики против распространения этого штамма те же: сократить число массовых мероприятий, дистанцироваться, использовать маски, чаще мыть и обрабатывать руки антисептиком, проветривать помещения.-0-