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30 апреля 2020, 17:30

Главврач 6-й больницы Минска: резерв аппаратов ИВЛ пока полностью не задействован

Главный врач 6-й городской клинической больницы Игорь Юркевич у нового аппарата ИВЛ
Главный врач 6-й городской клинической больницы Игорь Юркевич у нового аппарата ИВЛ
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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк аппаратов ИВЛ в 6-й городской клинической больнице Минска, которую одной из первых перепрофилировали под работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, пока не используется на полную мощность. Об этом рассказал главврач Игорь Юркевич во время церемонии передачи клинике аппаратов ИВЛ и УЗИ от Национального центра обмена трафиком "Белорусские облачные технологии", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник передает документы на новый аппарат ИВЛ главному врачу 6-й городской клинической больницы Игорю Юркевичу
Генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник передает документы на новый аппарат ИВЛ главному врачу 6-й городской клинической больницы Игорю Юркевичу

"Есть основной парк и есть резервы, и план действий при увеличении количества пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Поэтому это в том числе резерв для оказания медицинской помощи", - сказал Игорь Юркевич.

Как отметил главврач больницы, это уже пятый аппарат ИВЛ, который они получили от представителей бизнес-сообщества. "Это замечательный пример, когда социальная ответственность бизнеса направлена на благо нашего здравоохранения и наших пациентов, - подчеркнул он. - В нынешних условиях такое оборудование максимально используется. Понимаем, что оно будет востребовано и в последующем для оказания высококвалифицированной медицинской помощи на базе городского центра фармакологии и ортопедии и в родильном доме, а также для больных терапевтического профиля, которые находятся в нашей клинике".

Главный врач 6-й городской клинической больницы Игорь Юркевич
Главный врач 6-й городской клинической больницы Игорь Юркевич

Новый ультразвуковой сканер будет мобилен: его задействуют в структурных подразделениях всей клиники. Однако оборудование будет наиболее востребовано у пациентов родильного дома, который в нынешних условиях работает с беременными с диагнозом СOVID-19. Недавно в стенах 6-й городской больницы на свет появились уже четверо здоровых детей у женщин с диагностированной коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день лечение на базе больницы проходят более 500 пациентов с СOVID-19. "Есть, безусловно, и тяжелые, которые находятся в отделении интенсивной терапии и реанимации, - отметил Игорь Юркевич. - Всего в штате больницы более 1,6 тыс. специалистов, с медицинскими кадрами у нас проблем нет. Есть и случаи инфицирования персонала, однако все вопросы решаются".

Сотрудничает администрация больницы с медицинскими университетами и колледжами, чтобы по возможности привлечь к работе молодых специалистов. "Многие из них подрабатывали у нас и до сложившейся эпидемиологической ситуации, мы это всегда приветствовали, поскольку это наши будущие коллеги. Нужно отдать должное, что практически все они изъявили желание продолжить работу и во время эпидемии", - сказал главврач.

Он заверил, что клиника полностью обеспечена лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. "Практически все необходимое для того, чтобы пациент выздоравливал, есть. Все силы, которые мы прикладываем, направлены на борьбу за жизнь и здоровье каждого человека, - подчеркнул Игорь Юркевич. - Наши сотрудники работают тяжело физически и морально. Мы можем перенести бессонные ночи, с болью воспринимаем утраты, тем не менее слова поддержки и понимания того, что мы делаем это все ради спасения жизни и сохранения здоровья, очень важны для медиков. Они дают силы нашему персоналу работать с еще большей отдачей".-0-

Фото Рамиля Насибулина

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