Главврач: Могилевская больница №1 принимает ковидных больных, сохраняя профильность

14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская больница №1 работает в условиях COVID-19 с сохранением основной профильности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач учреждения здравоохранения Виктор Клочков.

"Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах Могилевской больницы №1 постоянно уменьшается, так как с середины ноября наблюдается спад заболеваемости, - отметил Виктор Клочков. - С учетом этого мы сократили количество перепрофилированных под коронавирусную инфекцию койко-мест почти на 40% - с 621 до 395. В стандартный режим работы можно вернуть больше лечебных площадей и еще сократить количество этих коек. Однако дело в том, что в Могилеве на сегодня от COVID-инфекции полностью очистили областную клиническую больницу, практически освободили городскую больницу скорой медицинской помощи и онкологический диспансер. Поэтому основная нагрузка легла на три могилевских стационара: областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу и наше учреждение здравоохранения".

Врач София Тямчик во время обхода

В отличие от других Могилевская больница №1 работает с сохранением профильности. Так, если в остальных стационарах лечат только COVID-19, то здесь к коронавирусной инфекции добавляются еще и сопутствующие заболевания, которые у ковидных пациентов обостряются намного чаще. "Если у коронавирусных больных встречаются какие-то острые состояния - травмы или болезни, требующие хирургического вмешательства, это уже наш профиль, - говорит Виктор Клочков. - Иногда состояние пациента определить сложно: когда нельзя однозначно понять, хирургическая это болезнь или осложнение ковида, человека тоже направляют к нам. Мы занимаемся диагностическим поиском и лечим его. Кроме того, на территории больницы расположено единственное в области родильное отделение для женщин с подтвержденным COVID-19".

Врач травматолог-ортопед Олег Сарнацкий

В учреждении здравоохранения концентрируется более тяжелый контингент пациентов. Во многом это обусловлено хорошей медицинской базой. Например, в больнице обустроена современная мощная реанимация на 24 койко-места. По всему учреждению оборудовано достаточное количество кислородных точек, есть концентраторы. Запасы кислорода постоянно в наличии: установлены 2 бочки по 10 т кислорода в каждой, система хорошая и современная. Кроме того, развита консультативная помощь и взаимодействие между специалистами разных медучреждений, в том числе и республиканского уровня.

"К прогнозному росту количества инфицированных COVID-19 в конце января - начале февраля мы полностью готовы, - подчеркнул главврач. - Работа в стационаре ведется планомерно и не зависит от количества новых волн коронавирусной инфекции. Для больницы не составит большого труда снова перепрофилировать чистые отделения и увеличить ковидные койки, потому что база наработана, шлюзы сохранены, специалисты в наличии".-0-

В одном из отделении больницы

Фото Олега Фойницкого