Главврач: закрепление ответственности человека за свое здоровье повысит требования к медработникам

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Закрепление ответственности человека за свое здоровье повысит требования к медработникам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главный врач Шкловской центральной районной больницы Сергей Новиков.

"В последнее время в связи с коронавирусом медицине уделяется повышенное внимание: это касается как лечения, так и профилактики заболеваемости, - подчеркнул Сергей Новиков. - Тема здравоохранения постоянно звучит у Президента, поэтому в дальнейшем мы будем только совершенствоваться в своей работе. Меня и моих коллег радует, что ответственность человека за свое здоровье отметили и закрепят в Конституции. Задача медработников остается прежней: добросовестно трудиться, поддерживать достойный уровень медицинских услуг и выполнять все предписания Минздрава".

Главврач подчеркнул: законодательное закрепление ответственности людей за свое здоровье повлияет и на работу медиков. "Раз люди будут обязаны следить за своим здоровьем, требования к медикам возрастут, - сказал он. - Нам будет необходимо выполнять свои должностные обязанности еще лучше. Статья в Конституции также повлечет за собой издание дополнительных законодательных актов на уровне Минздрава. Например, для прохождения медосмотра человеку выделят один свободный от работы день. В этом случае задача учреждений здравоохранения - организовать все условия, чтобы он уложился в этот срок, и это определенная нагрузка. Всем нам будет над чем работать для совершенствования здравоохранения на местах".

По словам Сергея Новикова, в последнее время люди стали ответственно относиться к своему здоровью, это заметно. Даже в небольшом Шклове востребованы все спортивные объекты: Ледовый дворец, спортзалы, корты, бассейны. Если раньше можно было просто прийти и заниматься, то сейчас надо записываться заранее. "Люди действительно больше внимания стали уделять своему здоровью. Так и должно быть, это не может не радовать", - подчеркнул главврач.

Еще один посыл, который для Сергея Новикова важен и близок, - патриотическое воспитание молодежи. "У нас в семье подрастают двое маленьких детей, и я вижу, какую большую работу проводят с ними в школе, - подчеркнул Сергей Новиков. - Крайне важно, что уже в начальных классах они знают, кто такой Президент, что такое флаг, герб, гимн, Конституция. Им рассказывают, какой тематике посвящен очередной год, что она значит для всего белорусского народа. Все начинается с малого возраста, с азов. Для поддержания государственности мы обязаны знать и помнить свою историю, учить этому наших детей".-0-