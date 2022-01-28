Лукашенко: с молодежью надо вести разговор на равных, без формализма и фальши

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С молодежью надо вести разговор на равных, без формализма и фальши. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особые ожидания мы связываем с молодежью. Важно, чтобы она двигала страну вперед, но при этом опиралась на опыт старших поколений и традиции", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, наша молодежь разделяет ценности старших, но живет уже в другой сфере - цифровой. Стремится к прагматичным целям, быстрому профессиональному росту, готова интенсивно работать и развиваться.

"В каких-то вопросах, особенно что касается технологий, молодые гораздо более компетентны, чем мы. И это нормально! Им доступно любое образование в мире, они более мобильны, эрудированны, а значит, и более требовательны. Прекрасно, что со школы все наши молодые люди знают многие иностранные языки, особенно английский. Это блестяще, ведь если молодой человек знает язык, ему легко будет работать и внутри страны. С ними надо вести разговор на равных, без формализма и фальши", - отметил белорусский лидер.

"Что нужно современному молодому человеку? Как и во все времена - уверенность в завтрашнем дне, возможность получить образование, трудоустроиться, создать семью. Все институты государства должны работать на это", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-