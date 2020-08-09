Голосую за то, чтобы мои дети и внуки жили в мирной стране - директор Брестской крепости-героя

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосую за то, чтобы мои дети и внуки жили в мирной стране, заявил в эфире ОНТ директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, сообщает БЕЛТА.

"Голосую за то, чтобы мои дети, мои внуки (а они у меня тоже есть, к счастью) - жили в мирной стране", - сказал Григорий Бысюк.

По его словам, проблемы есть в любом государстве, но главное, чтобы они решались мирным путем. "Нужно, чтобы мы в соответствии со своим разумом, здравым смыслом сделали правильный выбор ради себя, своих детей, внуков и в конечном счете - ради своей Беларуси", - отметил директор комплекса.-0-