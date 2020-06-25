Головченко поручил задействовать для доставки питьевой воды минчанам дополнительные машины

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко лично ознакомился с ситуацией во Фрунзенском районе Минска, организацией подвоза чистой питьевой воды населению, наличием в торговых сетях и обеспеченностью ею социальных учреждений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"В настоящее время задействованы все имеющиеся автомобили, в связи с чем даны оперативные поручения по срочной переброске дополнительных машин с питьевой водой из других регионов", - отметили в пресс-службе.

По поручению премьер-министра МАРТ взаимодействует с представителями торговли и производителями по увеличению объемов поставок питьевой воды и недопущению роста цен из-за повышенного спроса.

"Распоряжением премьер-министра также создана межведомственная рабочая группа для оценки ситуации с попаданием некачественной воды в систему водоснабжения, оценки действий должностных лиц и выработки мер по недопущению подобной ситуации в будущем", - добавили в пресс-службе.

Роман Головченко проверил, как выполняются заверения городских служб по водоснабжению социальных объектов и посетил детский ясли-сад №76. "По итогам в дошкольном учреждении проблем выявлено не было", - отметили в пресс-службе.

"В целом ситуация контролируемая. В причинах произошедшего разбираются компетентные службы", - резюмировали в правительстве.-0-

В Минске создана рабочая группа по расследованию произошедшего с водой в столице "В Минске создана рабочая группа по объективному и всестороннему расследованию того, что произошло, чтобы сделать соответствующие выводы и впредь не допустить подобного", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.