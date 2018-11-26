Гомель отметит 75-ю годовщину освобождения фестивалем полевых кухонь и киновечером

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль полевых кухонь, фотовыставка, киновечер и многие другие мероприятия пройдут в Гомеле 26 ноября в честь 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Почтить память освободителей гомельчане смогут на митинге у памятника "Вечный огонь" в 15.00. Здесь же пройдет церемония возложения венков и цветов, торжественное прохождение войск. С праздником горожан поздравят представители руководства областного и городского исполнительных комитетов, администраций районов, ветераны и молодежь.

Продолжит тему фестиваль полевых кухонь, который впервые состоится в Гомеле. Разместится он на площадке по улице Ланге у медицинского университета. Под открытым небом повара приготовят полноценный солдатский обед. В меню - супы, каши и чай по приближенным к тому времени рецептурам. В ожидании своей порции гости смогут послушать фронтовые песни или посетить выставку военной техники и вооружения.

В программе также концерт Гомельской областной филармонии "За жизнь и Родину шли с песней о любви", познавательная программа "Наши герои" во дворце культуры "Белицкий", информационный дайджест "Герои Гомельщины" в ДК "Костюковка". В Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена состоится вечер "Память пылающих лет".

Киновечер "Гомель - 75 мирных лет" с просмотром военной драмы о реальном подвиге экипажа танка КВ-1 "Несокрушимый" пройдет 27 ноября в 17.00 в кинотеатре "Мир". До показа зрителям предложат танцевальные номера и песни на военную тематику. В фойе кинотеатра разместится тематическая фотовыставка "Оружие победы". Стихи и песни о войне представят гомельские поэты и композиторы 27 ноября в Городском центре культуры.

Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от захватчиков в результате Гомельско-Речицкой операции войск Белорусского фронта. Население города на момент освобождения составляло менее 15 тыс. жителей. До войны здесь проживали более 140 тыс. человек.-0-