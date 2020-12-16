Гомельчанам предложат работу на электронной ярмарке вакансий

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет сегодня в Гомеле с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Вакансии предлагают три предприятия - областной клинический кожно-венерологический диспансер, ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" и филиал "Автобусный парк №1".

В кожно-венерологическом диспансере готовы рассмотреть кандидатуры соискателей на место медсестры, фельдшера-лаборанта, санитарки, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений и др.

На завод литья и нормалей требуются водитель-испытатель, заливщик металла, земледел, инженер-технолог, кладовщик, кузнец-штамповщик, маляр, мастер, крановщик, модельщик по деревянным моделям, наладчик автоматов и полуавтоматов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, плавильщик металла и сплавов, сверловщик, слесарь-инструментальщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, токарь, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах и другие специалисты.

Более 20 вакансий открыто в филиале "Автобусный парк №1" ОАО "Гомельоблавтотранс". Здесь актуальны предложения по трудоустройству на место водителя автомобиля, кондуктора, медсестры, повара, слесаря по ремонту авто и др.

Электронная ярмарка вакансий пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. Это позволяет в онлайн-режиме наладить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, а также передать резюме и задать интересующие вопросы.-0-