"Гомельоблавтотранс" доставит паломников-хасидов к святыне в Украину при первой возможности

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При первой возможности ОАО "Гомельоблавтотранс" готово предоставить транспорт для доставки паломников-хасидов к святыне в Украину и обратно аэропорт для возвращения домой, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Правительство Беларуси делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам - Петришенко Сейчас на территории Беларуси находятся 2 558 паломников-хасидов, в том числе в приграничных с Украиной районах - около 1 200 человек, которые планировали попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

В настоящее время на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной находится около 1 тыс. паломников-хасидов, которые направляются на могилу цадика Нахмана в город Умань (Украина). Пропуск через "Новые Яриловичи" прекращен, поэтому евреи остаются у украинской границы в надежде добраться к месту назначения, где планировали отметить Новый год по национальному календарю.

По поручению председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья ОАО "Гомельоблавтотранс" направило на границу автобусы для организации ночлега и отдыха людей. Среди паломников есть дети и старики.

"Если украинская сторона согласует пропуск паломников через границу, мы готовы организовать доставку паломников в Умань, а затем в аэропорт, откуда они смогут вернуться на родину. С соблюдением всех необходимых мер безопасности, разумеется", - рассказали в ОАО "Гомельоблавтотранс".

Ситуация на белорусско-украинской границе находится на контроле главы государства и областной власти.-0-