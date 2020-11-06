"Гомельоблавтотранс" приобрел более 30 генераторов холодного тумана для санобработки автопарка

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельоблавтотранс" дополнительно приобрел более 30 генераторов холодного тумана для санобработки автопарка, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Теперь такими приборами обеспечены все филиалы акционерного общества. Как уточнили на предприятии, они позволяют более тщательно и эффективно проводить дезинфекцию. Среди плюсов применения генераторов - качество дезинфекции, экономия дезраствора и времени.

Ежедневно проводится послерейсовая санитарная обработка салонов автобусов. Тщательно промывают дезинфицирующим средством места наиболее частого контакта - поручни, сиденья и полы. Увеличена кратность проведения дезинфекции.

На предприятии создан запас необходимых для обработки средств. С применением антисептиков проводится уборка станционных сооружений, салонов автобусов.

ОАО "Гомельоблавтотранс" обслуживает 173 городских, 488 пригородных, 74 междугородних и 10 международных маршрутов. Это крупнейший оператор всех видов социальных, междугородних, международных и грузовых перевозок в регионе.

Санитарно-противоэпидемические мероприятия в области проводят во всех местах большого скопления людей. На особом контроле - аэропорт, железнодорожные вокзалы и автовокзалы.-0-