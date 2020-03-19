"Гомельоблавтотранс" проводит дезинфекцию салонов автобусов

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проводят дезинфекцию салонов подвижного состава, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам ОАО "Гомельоблавтотранс" Олег Цилько.
Специалисты ежедневно проводят послерейсовую санитарную обработку салонов автобусов. Дезинфицирующим средством обрабатывают места, к которым чаще всего прикасаются, - поручни и полы. Речь идет как о городских маршрутах, так и междугородних.
"Кондукторам, которые непосредственно контактируют с людьми, выданы антисептические средства. В кабине водителей междугородних маршрутов также есть флакончики с таким средством. Они периодически обрабатывают руки и руль", - рассказали на предприятии.
В каждом филиале в местах общего доступа и бытовых помещениях установлены емкости антисептических средств с бесконтактными дозаторами. Размещена информация о профилактике вирусных заболеваний. Приобретены бесконтактные дистанционные термометры. "Если кто-то из сотрудников жалуется на плохое самочувствие, измеряем температуру, предлагаем обратиться к врачу", - отметил Олег Цилько.
ОАО "Гомельоблавтотранс" обслуживает 173 городских, 488 пригородных, 74 междугородних и 10 международных маршрутов. Это крупнейший оператор всех видов социальных, междугородних, международных и грузовых перевозок в регионе. В настоящее время международное сообщение временно приостановлено.-0-