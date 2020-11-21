"Гомельоблимущество" продало на торгах 6 объектов недвижимости

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Гомельоблимущество" провел торги недвижимостью в Гомеле и области - проданы шесть из 13 выставленных лотов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Возможностями электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи воспользовались пять покупателей, а один приобрел объект на классических торгах.

На аукционах был продан бывший детский сад площадью более 500 кв.м в Рогачевском районе, который будет использоваться новым собственником для ведения подсобного хозяйства.

За здание клуба в Гомеле и гараж в Петрикове боролись по два участника. Объекты были выставлены со снижением цены на 80% и проданы более чем за Br83 тыс. и Br23 тыс. соответственно.

Шансом быть единственным участником торгов воспользовались два претендента на покупку, которые приобрели объекты по начальной цене, равной базовой величине (1 БВ - Br27).

Кроме того, на аукционе был продан дворец в Наровле. До этого было семь попыток реализовать его, но только на восьмых торгах здание нашло своего покупателя.

Подробная информация о предстоящих торгах и лотах размещена на сайтах Госкомимущества, Гомельского областного исполнительного комитета, "Гомельоблимущества".-0-