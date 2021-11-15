"Гомельоблимущество": в регионе постоянно снижается удельный вес неиспользуемых площадей

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области наименьший удельный вес неиспользуемых площадей, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Комитет "Гомельоблимущество" каждый квартал проводит анализ использования государственного имущества. Один из важнейших аспектов - повышение отдачи от таких объектов, а также снижение удельного веса неиспользуемых площадей.

"По итогам работы за третий квартал этого года Гомельская область имеет самый низкий показатель по неиспользуемому и законсервированному имуществу среди областей - 2,5%. При этом следует учесть: наша область имеет наибольшую площадь государственного имущества - 13,5 млн кв.м. Около 90% площадей используется самими организациями (12,1 млн кв.м), 8% - сдано в аренду или передано в безвозмездное пользование (1,1 млн кв.м). Это достигается в первую очередь благодаря системной работе по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества", - подчеркнули в комитете, уточнив: задача №1 - своевременное выявление, определение направлений использования и принятие мер по вовлечению таких объектов в хозоборот.

Специалисты комитета постоянно выезжают на места, определяют эффективность использования недвижимого имущества. С начала года они посетили более 270 населенных пунктов во всех районах области. Каждый объект, по которому были замечания, взят на контроль.

Для повышения эффективности неиспользуемого государственного имущества комитет продолжает вовлекать в хозоборот такие объекты недвижимости.-0-