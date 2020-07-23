Гомельская ГАИ напомнит велосипедистам о безопасности

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Велосипедист! Катайся безопасно" пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ГАИ напомнят взрослым и маленьким велосипедистам о необходимости соблюдения ПДД. Представители проекта "ВелоСемья" расскажут о специальных средствах защиты. Любителям велопрогулок всех возрастов вручат сувениры от областной Госавтоинспекции и "ВелоСемьи". А тем, кто максимально экипирован защитой, - сладкие подарки.

Место встречи участников акции - велодорожка по улице Мазурова вблизи магазина "Веста". Начало мероприятия в 17.00.

По данным управления ГАИ, в регионе фиксируется рост ДТП с участием велосипедистов. За полгода зарегистрировано 19 таких аварий, в которых шесть человек погибли и 13 получили травмы. "Статистика происшествий в июле также оставляет желать лучшего: с начала месяца произошло еще шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и четыре получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде.

Организуют акцию "Велосипедист! Катайся безопасно" сотрудники областной Госавтоинспекции и представители проекта "ВелоСемья".-0-