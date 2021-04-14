Гомельская и Брянская области обсудят развитие сотрудничества

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегация Гомельской области сегодня отправится с визитом в Брянскую область России. Стороны обсудят развитие взаимодействия в строительстве, АПК, машиностроении и других сферах, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Гомельскую делегацию возглавит председатель облисполкома Геннадий Соловей. На рабочей встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом речь пойдет о дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества. К обсуждению подключатся представители строительных организаций, "Гомсельмаша".

Взаимодействие в машиностроении, в том числе для агропромышленного комплекса, станет предметом разговора при посещении Новозыбковского машиностроительного завода, "Брянсксельмаша".

Перспективы участия белорусских компаний в реализации строительных проектов в Брянской области рассмотрят на объектах "Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 (1-й этап)", МБОУ "СОШ №71", Дворец единоборств в Советском районе Брянска.

Пресс-секретарь отметила: приграничные регионы много лет поддерживают дружественные отношения, плодотворно сотрудничают. "Если говорить о торгово-экономических связях, то основными экспортными позициями гомельских производителей в Брянскую область являются машины или механизмы для уборки сельскохозяйственных культур, молочная продукция, обои и настенные покрытия из бумаги и другие. Ключевые позиции импорта - отходы и лом черных металлов, кукуруза, портландцемент, покрышки, аккумуляторы, прутки из железа, оборудование и части механических устройств", - добавила Ольга Рябикова.-0-