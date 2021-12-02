Гомельская область и Республика Саха подписали соглашение о сотрудничестве

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между Гомельским областным Советом депутатов и Государственным собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Российской Федерации подписан сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич и председатель Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.

"У нас есть хорошая традиция сотрудничества с Беларусью", - подчеркнул Алексей Еремеев.

Как было отмечено, соглашение о долгосрочном сотрудничестве между исполнительным комитетом Гомельской области и правительством Республики Саха (Якутия) было подписано еще в 2012 году. "Для полного взаимодействия не хватало межпарламентского взаимодействия. Полгода - год назад у нас появились первые контакты. И наконец соглашение подписано", - сказал председатель Государственного собрания. По его мнению, документ даст хорошую основу для законодательного регулирования, бюджетного обеспечения. Алексей Еремеев убежден, что контакты будут укрепляться: "И экономическое, торговое, культурное, научное сотрудничество между двумя регионами будет только расти".

Екатерина Зенкевич обратила внимание, что опыт межрегионального сотрудничества с субъектами России давно вошел в практику Гомельской области.

На встрече председатель облсовета рассказала, что регион динамично развивается. "В структуре республиканских объемов производства мы вносим довольно весомый вклад. Это более 10% ВВП страны, более 20% промышленного производства, около 15% - сельскохозяйственного, 13% экспорта, 12% розничного товарооборота,15% инвестиций в основной капитал", - озвучила цифры она.

В свою очередь Алексей Еремеев отметил, что Якутия является крупнейшим субъектом Российской Федерации - по территории это пятая часть РФ. В регионе ведется добыча алмазов, золота, угля, активно развивается нефте- и газодобыча. "Наш промышленный потенциал большой. Мы стремимся к тому, чтобы стать крупнейшим угледобытчиком в составе Российской Федерации. Сейчас в республике добывается порядка 15 млн т коксующегося угля. В ближайшие 3-4 года эти объемы должны вырасти в 3-4 раза и достичь 50 млн т - практически весь Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в нашем угле. Для этого нам нужна большегрузная техника, очень качественная, которой всегда славилась Беларусь", - заявил он.

Председатель Госсобрания подчеркнул, что в республике рады сотрудничеству с Гомельской областью: "Мы знаем ваш промышленный, сельскохозяйственный потенциал, какие добрые люди живут здесь". По словам Алексея Еремеева, в Якутии высочайшим спросом пользуется белорусская сельскохозяйственная техника - комбайны, тракторы. Кроме того, жители республики хорошо знают и сельскохозяйственную продукцию.

Еще одна сфера совместных интересов - информационные технологии. "У вас хорошо развиваются IT-технологии. И в нашей республике мы этой отрасли уделяем очень большое внимание. В последнее время у нас появились IT-компании, которые уже приносят доход республике, сопоставимый, можно сказать, с золотодобычей", - уточнил Алексей Еремеев.

На встрече стороны рассказали об основных векторах своей работы. Во время поездки в Гомельскую область делегация Республики Саха ознакомится с потенциалом региона.-0-