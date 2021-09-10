Гомельская область встретит участников автопробега "Символ единства"

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область принимает сегодня эстафету республиканского автопробега-марафона "Символ единства", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Сегодня в 19.00 автоколонна прибудет в городской поселок Октябрьский. Программа единения продолжится субботним утром. Участники марафона-автопробега возложат цветы к памятнику Т.Бумажкова, встретятся с активом района.

Следующий пункт в маршруте - населенный пункт Полесье Светлогорского района. И далее автоколонна пройдет по припятскому Полесью юго-востока страны. Так, в Озаричах Калинковичского района марафонцы возложат цветы на мемориальном комплексе "Лагерь смерти Озаричи", встретятся с активом района. Далее по плану - Петриков, Житковичи, Лельчицы, агрогородок Добрынь Ельского района, Наровля, Мозырь, где намечена встреча возле памятника архитектору на мосту через Припять, и Хойники.

В воскресенье путешествие продолжится. Путь автоколонны проляжет через Брагин, Лоев, где запланировано возложение цветов на комплексе героям битвы за Днепр, Речицу. Следующая точка - Гомель. Участники марафона возложат цветы к подножию Кургана славы на Речицком проспекте и продолжат путь в Березки Гомельского района. Затем продолжат знакомство с регионом: Добруш, Ветка, агрогородок Коммунар Буда-Кошелевского района, агрогородок Ботвино Чечерского района с посещением Музея хлеба, агрогородок Боровая Буда Кормянского района, Рогачев, где участники смогут сделать селфи у гигантской банки сгущенки. Завершит тур по региону агрогородок Красный Берег Жлобинского района, где автомобилисты возложат цветы на мемориальном комплексе детям - жертвам войны.

На каждой точке гостей ожидает радушный прием с акцентом на местный колорит. Обязательный пункт - ритуал единства с передачей символического мешочка с зерном нового урожая как вклад региона в республиканский каравай.

Общая протяженность маршрута - около 900 км.-0-