Гомельская областная организация БОКК подготовила для детей более 3 тыс. подарков

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 3 тыс. новогодних подарков - сладостей, игрушек, одежды и обуви - подготовила для детей Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста, сообщила журналистам член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк на новогоднем благотворительном утреннике в Гомельском государственном театре кукол, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гомельской области около 3 тыс. ребят получат новогодние подарки от Красного Креста. Это сладости, игрушки, одежда, обувь и многое другое. Дети написали свои пожелания Деду Морозу, и многое исполнилось. Ведь Новый год - время чудес", - сказала Алла Смоляк. Сенатор обратила внимание: ребята в этом году просили и о том, чтобы родители не болели, чтобы в семьях царил лад.

Председатель областной организации БОКК поблагодарила всех спонсоров как в регионе, так и Минске за помощь в подготовке подарков, а театр кукол - за подаренную мальчикам и девочкам сказку.

Сегодня на благотворительный утренник пригласили детей с ограниченными возможностями, ребят из многодетных семей, а также попавших в непростые жизненные ситуации, сирот. На интерактивное представление приехали юные жители из Гомельского, Буда-Кошелевского, Добрушского, Ветковского, Речицкого районов и областного центра. Всем участникам торжества Алла Смоляк пожелала крепкого здоровья, отличной учебы, новых успехов и побед.

После этого ребят ожидало сказочное путешествие. Оно началось в деревне Простоквашино, где гостей встречали кот Матроскин, Дядя Федор, пес Шарик. С помощью волшебного глобуса дети отправились на поиски Деда Мороза и Снегурочки, с которыми затем весело играли у новогодней елки. Продолжил утренник спектакль "Доктор Айболит".

С интересом за происходящим наблюдал четырехлетний Алексей. На праздник он пришел со своей бабушкой Мариной Пенязьковой. "Рождество и Новый год всегда ассоциируются с волшебством, эта праздники дарят такую атмосферу. В нынешнем году мы все желаем в первую очередь здоровья. Хотелось бы, чтобы были счастливы дети, мамы и папы, бабушки и дедушки и никто не болел", - поделилась Марина Пенязькова.

Благотворительный утренник стал частью республиканской новогодней акции "Наши дети".-0-