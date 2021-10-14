Гомельские нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам в онлайн-режиме

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Гомельского нотариального округа бесплатно проконсультируют многодетных мам в честь Дня матери, сообщили БЕЛТА в областной нотариальной палате.

В связи с эпидситуацией традиционная благотворительная акция к празднованию Дня матери пройдет в режиме онлайн. К ней присоединятся все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гомельской области. "В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут обратиться к нотариусу и получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию специалиста", - рассказали организаторы.

Для минимизации личных контактов и защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией нотариусы будут консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением мессенджеров. "Поддержка многодетных семей - один из основных приоритетов социальной политики государства, поэтому для нотариального сообщества Беларуси проведение подобных благотворительных акций стало уже традиционным", - подчеркнули в областной нотариальной палате.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе "Найти нотариуса".-0-