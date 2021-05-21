Гомельские школьники пройдут квест по электробезопасности

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Квест-игра "Путешествие по стране электробезопасности" пройдет сегодня среди гомельских школьников, сообщили БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".

Местом квеста станет средняя школа №12 Гомеля. Здесь соберутся команды учащихся 5-7-х классов из шести школ. Ребятам предстоит пройти увлекательный квест, повторяя правила безопасности в быту и на улице.

Мероприятие также имеет профориентационную направленность. Учащихся 8-х и 9-х классов ознакомят с оборудованием, средствами защиты, которые используют при выполнении работ электромонтеры оперативно-выездной бригады Гомельского городского РЭС филиала "Гомельские электрические сети".

Цель игры - формирование у подростков осознанного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, приобретение практических навыков и умений безопасного пользования электроприборами, приобретение знаний, умений и навыков по электробезопасности на улице, дома и на отдыхе.

Проект приурочен к Году народного единства в Беларуси и 90-летию Белорусской энергосистемы. Организаторами выступают филиал "Учебный центр" РУП "Гомельэнерго" при поддержке сотрудников РУП "Гомельэнерго", филиал "Гомельские электрические сети" и Гомельская областная организация Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности. Квест ранее проводился в школьных учреждениях и в ГГТУ имени П.О. Сухого.-0-