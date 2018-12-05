Гомельские ученые разрабатывают люминесцентные покрытия для солнечных батарей

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ученые факультета физики и информационных технологий Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины разрабатывают новые люминесцентные покрытия для солнечных батарей с использованием золь-гель метода, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза Олег Демиденко.

Процессу разработки новых покрытий предшествовали исследования спектроскопических свойств золь-гель композитных материалов, синтезированных в проблемной научно-исследовательской лаборатории ГГУ. "Перед лабораторией под руководством Владимира Гайшуна стоит задача создать покрытия, которые улучшат характеристики и повысят коэффициент фотоэлектрического преобразования фотоэлементов солнечных концентраторов, - рассказал Олег Демиденко. - Новые покрытия позволят с большей эффективностью преобразовать ультрафиолетовое излучение в видимый свет, который используется в солнечных батареях для получения электрической энергии. Такое преобразование будет способствовать росту коэффициента полезного действия установки, максимально результативному преобразованию энергии солнца". По словам собеседника, разработка будет полезна в энергетике, она увеличит эффективность и срок службы солнечных батарей.

Научные исследования гомельские физики проводят по программе "Центрально-Европейская инициатива". Участниками проекта по созданию новых люминесцентных покрытий для солнечных концентраторов стали ГГУ, Институт низких температур и структурных исследований Польской академии наук и Университет Палермо (Италия). Так, итальянская сторона предоставляет оборудование для исследований, польские ученые участвуют в процессе разработки, а тестирование новых покрытий планируется провести в Палермо. "Проект направлен на расширение сотрудничества в сфере науки и инноваций, он позволит гомельским ученым продвигать свои разработки на рынок Европы", - подчеркнул проректор. Кроме того, для исследователей Гомельского госуниверситета участие в данном проекте - хорошая возможность обменяться опытом инноваций с зарубежными коллегами, найти новые точки соприкосновения в научных интересах и определить векторы дальнейшего взаимодействия.-0-