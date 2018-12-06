Гомельский и Нанкинский университеты начнут совместную подготовку кандидатов наук

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины и Нанкинский университет науки и технологии (Китай) начнут совместную подготовку специалистов по различным научным направлениям, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Подписи под Соглашением о совместной подготовке научных работников высшей квалификации (кандидатов наук) и о двойном международном руководстве написания и защиты кандидатской диссертации поставили сегодня ректоры вузов Сергей Хахомов и Фу Мэнин в Нанкине.

Документом предусмотрено, что стороны организуют совместную подготовку научных работников высшей квалификации по наиболее перспективным направлениям: физике, химии, физико-химии и др. Использоваться в процессе обучения будет научный потенциал и техническая база университетов. Подготовка будет вестись на базе аспирантур двух стран, зачислять в которые будут в соответствии с белорусским или китайским законодательством.

Университеты-партнеры определят темы кандидатских диссертаций. Их написание будут курировать специалисты обеих стран. Защита научного труда даст возможность получить кандидатскую степень и в Гомельском, и в Нанкинском университетах.

Направлять аспирантов в университет-партнер стороны смогут и для проведения совместных научно-исследовательских работ, в том числе в белорусско-китайских лабораториях. К примеру, в ГГУ такие функции будет выполнять совместная лаборатория по вакуумно-плазменным технологиям. Результаты исследований станут достоянием двух вузов и будут опубликованы в мировых научных сборниках.

Данное соглашение между университетами является частью Программы развития сотрудничества в сфере образования между Беларусью и Китаем на 2016-2020 годы, добавили в пресс-службе ГГУ.-0-