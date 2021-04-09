Гомельский областной музей военной славы предложил написать письма ветеранам

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной музей военной славы предлагает желающим написать письмо ветерану, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Присоединиться к акции могут все желающие адресовать представителям поколения победителей теплые слова благодарности и поздравления.

Отправить весточку ветеранам очень просто. "Для этого нужно отправить письмо на электронный почтовый ящик музея voenmuz@post.gomel.by или сообщением в группе социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/gomelmuzvoen с пометкой "Герою". Накануне 9 Мая поздравления передадут защитникам Отечества", - рассказали в учреждении.

Организаторы просят граждан не оставаться равнодушными. "Присоединяйтесь к акции, ведь так важно отдать дань уважения тем, на чью долю выпали самые суровые испытания, которые пережила наша страна во время Великой Отечественной войны", - подчеркнули в музее.-0-