ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 17 ноября 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:19 ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря Общество
19:07 Страны БРИКС выступили за дипломатические способы решения конфликтов в мире В мире
19:02 Гомельский "Полидрев" нарастил в этом году объем производства почти на треть Регионы
19:00 Данилович: студенчество - яркий и незабываемый период Общество
18:56 Оперблок в РНПЦ детской онкологии работал в обычном режиме Регионы
18:54 Исаченко проведет 21 ноября прямую телефонную линию Общество
18:51 Страхар: сельское хозяйство - один из основных драйверов экономики Могилевской области Регионы
18:45 Военный комитет ОДКБ обсудит вызовы и угрозы безопасности Общество
18:32 Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Общество
18:22 Могилевчанин получил 3 года колонии за насилие в отношении участкового Происшествия
18:17 Российский эксперт: к операциям против Беларуси подключено польское секретное подразделение "Черные пауки" Общество
18:14 ММЗ разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ Экономика
18:08 Общественные приемные позволяют выявить вопросы, требующие корректировки законодательства - мнение Регионы
18:08 Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением главой Мальтийского ордена Президент
18:06 Лукашенко подписал указ о повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности Президент
17:55 Жук: лавина вранья в соцсетях рассчитана на эмоциональную реакцию человека Общество
17:48 В Мстиславле после капремонта открыли поликлинику Регионы
17:35 Беларусь и Казахстан обсудили перспективы проведения двусторонних мероприятий Политика
17:23 В Минске создан более чем двухмесячный запас масок Регионы
17:19 Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в США за январь-сентябрь возрос в три раза Регионы
17:15 МАРТ разработал рекомендации по насыщению потребительского рынка СИЗами Общество
17:13 Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах Президента Молдовы Президент
17:10 Умер Роман Виктюк В мире
17:10 В Батуми после драки на акции задержаны представители оппозиции В мире
17:09 Пожар в минском гараже: мужчина получил ожоги, пытаясь спасти авто Происшествия
17:05 Кухарев: минчане жалуются на столпотворение неизвестных людей во дворах Регионы
17:01 Для поддержания протестной активности в Беларуси применена методика информационной волны - Кривошеев Политика
16:57 В Сомали при взрыве в ресторане погибли шесть человек В мире
16:53 Кухарев прокомментировал ситуацию с водой в Новой Боровой Регионы
16:44 Легковушка сбила пенсионерку в Солигорске - женщина умерла в больнице Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
17 ноября 2020, 19:02

Гомельский "Полидрев" нарастил в этом году объем производства почти на треть

На предприятии. Фото из архива
На предприятии. Фото из архива

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОДО "Полидрев" в этом году нарастил объем производства почти на треть в сравнении с прошлым годом, сообщил журналистам директор компании Роман Напреев во время посещения производственной площадки председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы из года в год наращиваем производство. В 2020-м увеличили этот показатель примерно на 30% по отношению к прошлому году. Объемы растут. Мы не останавливали производство в пандемию. Появились новые заказы, за счет которых увеличили выпуск", - отметил руководитель компании. В целом же с начала года на ОДО выпустили товарной продукции более чем на Br7 млн.

В компании, которая удерживает позицию одного из ведущих предприятий Беларуси по выпуску пластиковых деталей методом вакуумной формовки, постоянно осваивают новые виды продукции. "Производства наших партнеров все время обновляются. У них появляются новые модели автобусов, тракторов, комбайнов. И все время нужны новые детали. Поэтому каждый новый заказ - для нас это новые виды продукции. Это непрерывный процесс", - подчеркнул Роман Напреев. По его словам, номенклатура измеряется тысячами наименований. Каждый год "Полидрев" осваивает пару сотен новых видов, а это практически ежедневно - новый вид.

Около 60% продукции предприятие реализует на внутреннем рынке. В числе постоянных заказчиков такие крупные предприятия, как МАЗ, БЕЛАЗ, "Гомсельмаш", МТЗ, "Амкодор", БМЗ. Остальная часть идет на экспорт. В основном, в Россию. Осуществляются поставки и в США, а также небольших заказов в Европу (Германия, Польша, Чехия).

В этом году в период первой волны коронавируса на "Полидреве" освоили пошив защитных масок, выпуск защитных щитков. Их затем передали в больницы. На предприятии готовы эту работу продолжать и далее. Геннадий Соловей отметил, что маски будут востребованы и в будущем. "Они должны быть и эффективными в плане защиты, и иметь эстетичный вид", - сказал он.

Губернатор ознакомился с производственными площадями, видами продукции, выпуск которых был освоен в том числе и при поддержке инновационного фонда облисполкома.

ОДО "Полидрев" более 20 лет работает на рынке вакуумной формовки. В перечне продукции - детали для сельскохозяйственного и других направлений машиностроения, термопанели. В структуре компании - площадки в Гомеле, Речице и российских Клинцах. Численность работников превышает 500 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Оперблок в РНПЦ детской онкологии работал в обычном режиме
Руслан Страхар. Фото из архива Страхар: сельское хозяйство - один из основных драйверов экономики Могилевской области
Фото из архива Общественные приемные позволяют выявить вопросы, требующие корректировки законодательства - мнение
Врач общей практики Игорь Болмотов В Мстиславле после капремонта открыли поликлинику
Фото из архива В Минске создан более чем двухмесячный запас масок
Фото из архива Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в США за январь-сентябрь возрос в три раза
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: нужно уловить момент оживления мирового производства и использовать сложившуюся конъюнктуру
Лукашенко отметил ощутимую помощь от России и Китая в непростое для Беларуси время
Рапота: открытие АЭС дает возможности для развития мирных ядерных исследований в Беларуси
А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!
Топ-новости
Лукашенко: позиция Польши и Литвы по Беларуси может перечеркнуть многие достижения в наших отношениях
"Минск в кладбище превращать нельзя" - Лукашенко поручил навести порядок в столице
Макей: вокруг Беларуси происходит откровенная геополитическая борьба
Кривошеев: ОБСЕ закрыла глаза на травлю и атаки на журналистов госСМИ Беларуси
Барсуков: мы всех предупреждаем: вакханалию пора прекращать
В Беларуси созданы благоприятные условия для развития и самореализации молодежи - Карпенко
Жук: лавина вранья в соцсетях рассчитана на эмоциональную реакцию человека
Спортивные федерации довольны условиями для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде
Действия всех служб в борьбе с COVID-19 должны быть максимально консолидированы - Соловей
Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году
Федерация хоккея Беларуси и Parimatch определили первых лауреатов грантов для пресс-служб белхоккея
В Беларуси с начала года сократилось число убыточных сельхозорганизаций
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Улахович: высокий уровень экспорта помогает обеспечивать устойчивое развитие страны
Минкультуры приглашает поучаствовать в обсуждении проекта изменений в Кодекс о культуре
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.