Гомельский "Полидрев" нарастил в этом году объем производства почти на треть

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОДО "Полидрев" в этом году нарастил объем производства почти на треть в сравнении с прошлым годом, сообщил журналистам директор компании Роман Напреев во время посещения производственной площадки председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы из года в год наращиваем производство. В 2020-м увеличили этот показатель примерно на 30% по отношению к прошлому году. Объемы растут. Мы не останавливали производство в пандемию. Появились новые заказы, за счет которых увеличили выпуск", - отметил руководитель компании. В целом же с начала года на ОДО выпустили товарной продукции более чем на Br7 млн.

В компании, которая удерживает позицию одного из ведущих предприятий Беларуси по выпуску пластиковых деталей методом вакуумной формовки, постоянно осваивают новые виды продукции. "Производства наших партнеров все время обновляются. У них появляются новые модели автобусов, тракторов, комбайнов. И все время нужны новые детали. Поэтому каждый новый заказ - для нас это новые виды продукции. Это непрерывный процесс", - подчеркнул Роман Напреев. По его словам, номенклатура измеряется тысячами наименований. Каждый год "Полидрев" осваивает пару сотен новых видов, а это практически ежедневно - новый вид.

Около 60% продукции предприятие реализует на внутреннем рынке. В числе постоянных заказчиков такие крупные предприятия, как МАЗ, БЕЛАЗ, "Гомсельмаш", МТЗ, "Амкодор", БМЗ. Остальная часть идет на экспорт. В основном, в Россию. Осуществляются поставки и в США, а также небольших заказов в Европу (Германия, Польша, Чехия).

В этом году в период первой волны коронавируса на "Полидреве" освоили пошив защитных масок, выпуск защитных щитков. Их затем передали в больницы. На предприятии готовы эту работу продолжать и далее. Геннадий Соловей отметил, что маски будут востребованы и в будущем. "Они должны быть и эффективными в плане защиты, и иметь эстетичный вид", - сказал он.

Губернатор ознакомился с производственными площадями, видами продукции, выпуск которых был освоен в том числе и при поддержке инновационного фонда облисполкома.

ОДО "Полидрев" более 20 лет работает на рынке вакуумной формовки. В перечне продукции - детали для сельскохозяйственного и других направлений машиностроения, термопанели. В структуре компании - площадки в Гомеле, Речице и российских Клинцах. Численность работников превышает 500 человек.-0-