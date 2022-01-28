Гомельский профсоюз медиков направил учреждениям более Br180 тыс. помощи в 2021 году

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы медиков Гомельской области в 2021 году направили более Br180 тыс. безвозмездной помощи на создание и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Названная сумма на 73% больше, чем годом ранее, уточнила главный бухгалтер областной организации БПРЗ Галина Разуванова.

Свыше Br150 тыс. из всей спонсорской помощи для медучреждений направила областная организация БПРЗ. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020-м.

"В условиях пандемии коронавируса значительные средства выделялись на приобретение средств индивидуальной защиты, защитных медицинских костюмов, антисептиков и т.д. Для больниц в Гомеле, Ветке, Калинковичах, Хойниках, Житковичах закуплены кислородные концентраторы", - рассказали в обкоме.

Из бюджетов профорганизаций закупали вентиляторы, кондиционеры, рециркуляторы воздуха, необходимую мебель для учреждений здравоохранения.

Также спонсорские средства направляли для создания благоприятных условий труда и быта членов профсоюза. Например, для оснащения комнат приема пищи персонала приобретены микроволновые печи, холодильники, чайники и другие необходимые предметы.

Как отметила председатель областной организации БПРЗ Надежда Зимина, отраслевой профсоюз и в этом году продолжит помогать учреждениям в укреплении материально-технической базы.-0-