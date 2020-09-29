Гомельский регион будет развивать сотрудничество в разных сферах с Брянской областью - Соловей

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский регион будет и дальше развивать сотрудничество в разных сферах с Брянской областью. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, передает корреспондент БЕЛТА.

Тесное взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной сферах два региона активно развивают с 1999 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. "Географическая близость, развитый экономический потенциал, дружественные связи наших народов выделяют Брянскую область среди других субъектов России", - подчеркнул председатель облисполкома.

Знаковым примером производственной кооперации с Брянской областью Геннадий Соловей назвал созданное в 2005 году совместное с "Гомсельмашем" предприятие "Брянсксельмаш". Из Гомеля в Брянск отгружают машинокомплекты, а СП в России затем реализует конечному потребителю готовые машины. "В этом году планируется реализовать в адрес "Брянсксельмаша" более 800 единиц на сумму свыше 4 млрд российских рублей", - добавил Геннадий Соловей.

Еще одно предприятие - ОАО "Гомельагрокомплект" - завершает поставку первой очереди комплекта стойлового оборудования на 6 тыс. голов на молочно-товарный комплекс ОАО "Брасово" Брянской области. Также на предприятии прорабатывают новый вид доильного оборудования карусельного типа.

По словам Геннадия Соловья, в минувшем году товарооборот двух областей вырос более чем на 10% по сравнению с 2018-м. "В настоящее время удельный вес товарооборота Гомельской области с Брянской превышает 5% в торговле с Российской Федерацией, в экспорте - более 9%, в импорте - около 3%", - привел цифры губернатор.

Гомельские предприятия поставляют брянским партнерам сельскохозяйственную технику, молочную продукцию, картон и бумагу, черные металлы и изделия из них и другие товары.

За счет брянских организаций предприятия белорусского юго-восточного региона закрывают потребности, например, в отходах и ломе черных металлов, строительных инструментах, насосах, вентиляторах, комплектующих из пластмасс.

Межрегиональное сотрудничество развивается и в других направлениях.

"К сожалению, эпидемиологическая обстановка внесла коррективы во встречи и прямое общение. Надеюсь, что улучшение ситуации позволит нам реализовать новые проекты и совместные мероприятия", - сказал Геннадий Соловей. Он также выразил готовность к всестороннему взаимодействию, поиску новых форм и направлений сотрудничества.

"Для нас очень важны партнерские отношения и сотрудничество с Брянской областью. Нас связывает общая история, мы это чтим и уважаем. Мы и дальше будем развивать сотрудничество в различных направлениях", - подчеркнул в беседе с журналистами председатель Гомельского облисполкома. Он отметил, что у сторон есть общие интересы во многих сферах, в том числе в сельскохозяйственном, промышленном производстве.-0-